Avengers: Infinity War, grosso spoiler sulla scena post credit, doveva provocare!

La notizia che segue contiene enormi spoiler su Avengers: Infinity War, in particolare sulla scena post titoli di coda. Se non avete visto il film non proseguite con la lettura della news.

Durante un'intervista rilasciata recentemente, i registi di Avengers: Infinity War, Anthony e Joe Russo, hanno spiegato che la scena post credit, nelle loro intenzioni iniziali, avrebbe dovuto lasciare i fan ancora più devastati, senza dare un minimo di speranza, cosa che però, in effetti, alla fine ha dato, facendo vedere il logo di Captain Marvel, poco prima che Fury e Maria Hill morissero... Solo che è arrivata parecchio tardi rispetto al solito; chi ha visto il film infatti, sa che passa un buon quarto d'ora prima dell'inizio della scena in questione, ma era tutto programmato.

E dunque, ecco cosa hanno detto i due durante una sessione di domande e risposte alla City High School:

"Volevamo che soffriste fino alla fine - e se vi avessimo dato una scena post credit subito dopo il finale del film non avreste sofferto troppo. Francamente, abbiamo anche considerato di non mettterne affatto, di post titoli di coda."

Vedremo cosa succederà quando arriverà, finalmente, Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola su Carol Danvers esce in sala l'8 marzo del 2019, seguita poi a maggio da Avengers 4, dove l'eroina entrerà a tutti gli effetti nel gruppo. Almeno è quel che crediamo...