Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori interessati a tornare anche dopo Avengers 4

Mentre si fa un gran parlare del lavoro di Anthony e Joe Russo, si dovrebbe invece insistere sull’ottimo lavoro svolto anche dai due sceneggiatori di Avengers: Infinity War.

Christopher Markus e Stephen McFeely, infatti, hanno ricoperto finora un ruolo molto importante nel Marvel Cinematic Universe, avendo scritto tutti e tre i film dedicati a Captain America (Il primo vendicatore, The Winter Soldier e Civil War) e gli ultimi due film sugli Avengers (Infinity War e l’ancora senza titolo Avengers 4).

Nonostante i complimenti ricevuti finora, il futuro dei due sceneggiatori alla Marvel non è ancora chiaro. I due, in una recente intervista, hanno ribadito che nonostante non ci siano ancora piani per un loro ritorno gradirebbero di sicuro poter continuare a lavorare su questi film. “Se ci sarà l’opportunità ne saremo molto felici. Perché, ragazzi, Avengers 4 è meglio di qualsiasi cosa abbiate visto finora”.

Sebbene abbiano spiegato che Avengers 4 segnerà la fine della loro collaborazione attuale con la Marvel, McFeely ha spiegato che gli piacerebbe molto tornare nell’Universo Cinematografico Marvel in futuro: “Siamo veramente entusiasti di come si è rivelato lavorare con loro. Abbiamo iniziato quando erano ancora una compagnia nuova, e adoreremo tornare di nuovo a un certo punto, se ci vorranno ancora. Ma adesso abbiamo questo strano nuovo lavoro in cui dobbiamo dare una mano a un sacco di altri progetti. È uno scenario da sogno. Se non ci uccide, ci piacerebbe provarlo per un po’”.

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.