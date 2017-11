Avengers: Infinity War, gli eroi sono i protagonisti di un nuovo artwork

In attesa del trailer di Avengers: Infinity War - che tarda ad arrivare, ma è vociferato per i primi di dicembre -, ecco spuntare in rete un nuovo artwork dal film che noi, prontamente, vi proponiamo in calce alla notizia.

L'artwork in questione ci mostra Steve Rogers/Captain America (Chris Evans), in versione 'barbuta' e con un costume privo di ogni riferimento al suo passato da Avenger (ricordiamo tutti gli eventi di Captain America: Civil War, giusto?).

Insieme a lui il fidato Sam Wilson a.k.a. Falcon (Anthony Mackie) ed un'inedita Natasha Romanoff/Vedova Nera (Scarlett Johansson) in versione 'bionda'.

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema mondiali a maggio, per la regia dei fratelli Russo. Seguirà un quarto episodio senza titolo, atteso per il maggio 2019.