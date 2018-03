Avengers: Infinity War, gli azionisti della Disney hanno visto il nuovo trailer del film

Atteso quasi quanto il primo trailer, il nuovo video del cinecomic diretto dai fratellinon dovrebbe ormai tardare ad approdare in rete. I primi, tuttavia, ad aver visto le nuove immagini del lungometraggio sono gli investitori della, i quali in mattinata hanno visto in anteprima ile non solo.

La campagna promozionale di Avengers: Infinity War ha avuto uno slancio decisivo dopo le cover e gli approfondimenti pubblicati dal magazine Entertainment Weekly, appunti che nel corso delle prossime ore cercheremo di riportare nel dettaglio. Intanto, durante l’incontro annuale degli investitori, Bob Iger, CEO della compagnia, avrebbe mostrato in esclusiva agli azionisti dell'azienda una serie di succosi video, tra cui:

il nuovo trailer di Infinity War un dietro le quinte di Solo, spin-off di Star Wars in uscita in Italia il 23 maggio una scena de Gli Incredibili 2, descritta come non completa nella parte d’animazione una scena del film Il ritorno di Mary Poppins, il cui primo trailer è uscito solo qualche giorno fa durante la notte degli Oscar

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: Civil War), la pellicola vedrà riuniti sul grande schermo i volti noti dei supereroi e non che in questi anni abbiamo amato: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Occhio di Falco), il team al completo dei Guardiani della Galassia, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Falcon), Don Cheadle (War Machine) e il villain Thanos interpretato da Josh Brolin.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.