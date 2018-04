Avengers: Infinity War, gli attori ci raccontano i momenti che hanno preferito!

Avengers: infinity War è arrivato finalmente nelle nostre sale cinematografiche e il film diretto dai Fratelli Russo sta già sbancando al botteghino nostrano che, nella sola giornata di ieri, ha registrato un incasso di quasi 3 milioni di euro.

Adesso, grazie a Comingsoon.net, possiamo mostrarvi un video (questo è il link fonte) nel quale i protagonisti del film, intervistati, parlano dei momenti del film che hanno preferito, e anche dei momenti del lavoro, che hanno preferito. Dolcissimo Tom Holland che tesse le lodi di Karen Gillan: l'attore ha infatti detto che, non solo all'attrice ci volevano 5 ore di trucco per entrare nella parte di Nebula, ma poi lei era instancabile!

Stava in palestra da mattina a sera, insomma, una vera stacanovista che al giovane Tom ha fatto un'impressione ottima, date pure un'occhiata al video, che è davvero interessantissimo, e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Nel gigantesco cast del terzo capitolo della saga sui Vendicatori ci sono, tra gli altri, i membri del gruppo originale degli Avengers, quello che ha formato Nick Fury, cioè: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo e Scarlett Johansson.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: infinity War è al cinema!