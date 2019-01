Avengers: Infinity War, un giovane Thanos nel nuovo concept art

L'artista Justin Sweet ha pubblicato su Instagram un nuovo concept art raffigurante un giovane Thanos. La versione di Sweet lo mostra seduto sul trono, visto brevemente in Guardiani della Galassia, mentre minaccia Ronan l'Accusatore. Nel concept art, a petto nudo, indossa una tunica egiziana con un copricapo, un gonnellino e stivali dorati.

Con questo look Thanos sembra quasi somigliare ad Apocalisse, villain degli X-Men. Secondo quanto riporta sul suo sito, Justin Sweet ha lavorato a diverse produzioni importanti come i film di Narnia, Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Star Wars: Gli ultimi Jedi e gli ultimi due Avengers: Infinity War e l'imminente Endgame.

Vi piace questa versione di Thanos?

I fan della Marvel sono in trepida attesa per vedere in primavera Avengers: Endgame, ultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, che proseguirà le avventure degli Avengers, impegnati a sconfiggere il potentissimo Thanos (Josh Brolin).

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame proseguirà il discorso iniziato in Avengers: Infinity War e dopo il finale sconvolgente dell'ultimo film, gli appassionati non vedono l'ora di scoprire quale sia il destino dei propri supereroi.

Nel cast torneranno, tra gli altri, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson e Chris Pratt. Negli USA il film arriverà nelle sale il 26 aprile 2019, in Italia due giorni prima, il 24 aprile.

Nel frattempo godetevi il concept art di Thanos, pronto a tornare sul grande schermo tra poche settimane.