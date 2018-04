Avengers: Infinity War è già record di prevendite, venduti oltre 1000 spettacoli!

Avengers: infintiy War arriva al cinema dopodomani e i numeri alle prevendite americane fanno già girare la testa! La pellicola dei fratelli Russo ha iniziato ad inanellare record.

Secondo quanto riportato da Fandango infatti, (via CNN), più di 1000 biglietti di prevendita sono già stati venduti, con solamente pochi giorni ancora disponibili per acquistarne ulteriori. Questa cosa ha costretto molti cinema a modificare la loro scaletta, aggiungendo ulteriori spettacoli alla loro programmazione, così da tenere il passo con la grande richiesta del pubblico.

La cosa interessante sarà vedere non tanto quanto riuscirà a "sfondare" al botteghino Infinity War - sappiamo già che sarà un grande successo per il Marvel Studios - tuttavia i record che infrangerà, quelli sì che ci interessano molto. Se Black Panther è stato una grandissima e bella sorpresa per gli Studios della Casa delle Idee, Avengers 3 non potrà certo deludere le aspettative: ma quanto si spingerà in là il film corale sui Vendicatori?

La curiosità è tanta, e non vediamo l'ora di goderci questo film che da noi, in Italia, arriva il 25 aprile.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."