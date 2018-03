Avengers: Infinity War, è già record nelle prevendite dei biglietti!

arriverà nelle sale tra poco più di un mese, ma sta già cominciando la sua corsa per abbattere ogni record sul mercato e al box-office.

Come riportato da Deadline, infatti, dopo solamente sei ore dall’apertura delle prevendite dei biglietti per il cinema, Avengers: Infinity War ha battuto il record di vendite riguardanti il primo giorno di messa in commercio delle prevendite. Tutto questo avveniva sul sito della Fandango.

La pellicola di Antony e Joe Russo ha battuto il precedente record che apparteneva ad un’altra pellicola Marvel, il sorprendente e campione d’incassi Black Panther. Ricordiamo che il film di Ryan Coogler aveva esordito al box-office casalingo con 202 milioni di dollari, battendo il precedente traguardo di Batman v Superman: Dawn of Justice, che aveva aperto con 166 milioni.

Con ancora un mese di tempo fino alla sua uscita, il nuovo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel si appresta a cominciare la sua corsa per diventare il cinecomic più proficuo di sempre e dichiarare così aperta la competizione con i due precedenti capitoli, The Avengers e Avengers: Age of Ultron, ancora i due film col più alto incasso dello studio di Kevin Feige.

L’uscita nelle sale italiane, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.