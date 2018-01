Avengers: Infinity War: un Funko Pop leaked svela la nuova arma di ....?

L'attesissimo rilascio di Avengers: Infinity War è davvero imminente, ma un nuovopotrebbe suggerire l'arma che impugnerà uno dei personaggi principali.

Una foto del Funko Pop di Thor (Chris Hemsworth) Infinity War è trapelata online, il che sembra indicare un nuovo tipo di arma per il Dio del Tuono della Marvel.

L'argomento della nuova arma di Thor, dopo la conferma della distruzione di Mjolnir, ha alimentato le speculazioni che ormai girano da alcuni mesi, dal rilascio, cioè, di Thor: Ragnarok.

L'attore che interpreta il ruolo del Figlio di Odino, ha pertanto acceso ulteriormente l'entusiasmo dei fan quando ha confermato che sì, ci sarà una nuova arma per il suo personaggio e che, oltretutto, renderà felici i fan dei fumetti.

"Dovete vederlo, non posso svelarvi nulla ora." ha detto Hemsworth a ottobre. "Ma di certo dovete aspettarvi qualcosa di esaltante. I fan, ne sono certo, saranno entusiasti."

A giudicare da questo Pop, il cui post originale Reddit potete vedere cliccando QUI, l'arma del pupazzo di Thor sembrerebbe l'Ultimate Mjolnir, qualcosa che i fan videro lo scorso anno, in una concept art di Infinity War.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War arriva in sala il 25 aprile.