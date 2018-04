Avengers: Infinity War, i fratelli Russo su titoli di coda e Coulson, nuovo spot tv

E' dura essere i fratelli Joe & Anthony Russo, soprattutto a ridosso dell'uscita di Avengers: Infinity War, costretti a dover trovare delle risposte non-spoiler a domande che, invece, richiedono assolutamente spoiler.

Per questo, in un'intervista, è stato chiesto se vedremo o meno delle sequenze post-titoli di coda in Avengers: Infinity War. I due fratelli Russo non hanno risposto né in maniera positiva né in maniera negativa ma hanno spiegato perché, a loro modo, i fan dovrebbero fermarsi fino alla fine dei titoli di coda ad ogni modo.

"C'è una ragione più che ottima per restare fino alla fine dei titoli di coda. Quando inizieranno, vedrete tanti tantissimi nomi, uno dopo l'altro, che appaiono sullo schermo. E' una lista lunga di celebrità come non le avevate mai viste prima d'ora, tutte insieme, in una pellicola. Ecco perché dovreste restare: potrebbe non capitarvi mai più".

I due hanno anche evitato di rispondere alla domanda "Phil Coulson ci sarà?". Infatti i fratelli hanno risposto semplicemente di "aver pensato a tutti i personaggi del Marvel Cinematic Universe" e di averli inclusi "se avevano un ruolo all'interno della storia che stavamo per raccontare".

Qui sopra vi proponiamo un nuovo spot televisivo del film diffuso direttamente dai Marvel Studios.