Avengers: Infinity War, i fratelli Russo sul finale del film e... gli eroi tv

Il finale di Avengers: Infinity War ha lasciato a bocca aperta (e spiazzati) non solo i fan del fumetto originale ma anche gli spettatori che hanno iniziato ad amare questi personaggi attraverso le pellicole dei Marvel Studios.

ATTENZIONE! SPOILER

In una nuova intervista con Variety, i registi della pellicola, i fratelli Russo, hanno parlato del finale: "Quando abbiamo deciso di dirigere The Winter Soldier per la Marvel, sapevamo che avremmo preso le distanze dal primo Captain America. Gli abbiamo detto 'Captain America fa un salto in temporale, siamo interessati ad una versione più moderna del personaggio rispetto a quella che avete fatto l'ultima volta'. E loro ci hanno detto 'bene, procedete, vediamo quel che succede'. Quindi la Marvel si è sempre presa la sua bella dose di rischi... se guardate tutti i film della Marvel che abbiamo fatto, ci sono degli eventi che cambiano radicalmente l'universo alla fine. Vogliamo sorprendere le persone e spingerci sempre oltre. Facciamo del nostro meglio quando seguiamo il nostro istinto e realizziamo la storia che volevamo fare. Ci sono state un paio di esperienze ad inizio carriera in cui non lo abbiamo fatto e abbiamo imparato delle lezioni: quando cerchi di prevedere quello che vorrebbe il pubblico, sbagli. Quando semplicemente ti ritrovi a raccontare la storia che volevi raccontare, il pubblico lo capisce... il pubblico ti potrebbe dire che loro amano il gelato al cioccolato, ma se glielo dai ogni giorno, si stancheranno molto presto. Devi stare sempre un passo in avanti a loro".

In Avengers: Infinity War pesa - almeno per gli appassionati - l'assenza di molti personaggi televisivi. Ed i due in merito spiegano: "Abbiamo considerato l'idea, molto brevemente, di includere anche i personaggi televisivi. Quando siamo da soli in una stanza con gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely consideriamo ogni idea. Ci piace pensare a tutto. Ma la storia che era stata raccontata nei film era già cosi elaborata e specifica, che quando abbiamo iniziato a lavorarci eravamo già sommersi di personaggi già apparsi nelle pellicole e delle loro storie".