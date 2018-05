Avengers: Infinity War, i fratelli Russo rivelano dettagli sul finale di Thanos

Nel mondo vola ormai oltre il miliardo e 250 milioni di dollari, Avengers: Infinity War, e ovviamente è impossibile smettere di parlare del film del momento, soprattutto se poi sono gli stessi fratelli Russo a rivelare in continuazioni curiosità e approfondimenti sul cinecomic Marvel.

È sempre Uproxx, infatti, che pubblica oggi un ultimo speciale dedicato a "i fratelli Russo rivelano cose", questa volte incentrato sul finale di Thanos (Josh Brolin), che dopo aver schioccato le dita ha innescato il processo di estinzione di metà della vita nell'Universo, ritirandosi poi in un pianeta sconosciuto. Ma di quale pianeta di tratta? E soprattutto: ci sono collegamenti con la Gemma dell'Anima?



I Russo dicono: "È felice lì, ma è come se fosse un guerriero santo. Una volta indossata l'armatura è divenuto un guerriero santo, e quel pianeta è il suo luogo di riposo. Ma poi lo dice: si siederà a riposare e guarderà sorgerà l'alba di un nuovo sole. Ha compiuto la sua missione. Non si trova in qualche posto strano o all'interno della Gemma dell'Anima. Guardate, se di vede bene il film si capisce subito come la sua missione non sia una mera questione di ego. È convinto della sofferenza degli esseri viventi a causa del sovraffollamento dell'Universo e delle poche risorse, quindi pensa che la strada più giusta per la pace e l'equilibrio sia l'eliminazione di metà della vita. Crede che questo porterà equilibrio e a sua volta nuova vita, pace, gioia e prosperità. Tutte le sue scelte sono notevolmente focalizzate sulle sue convinzioni. Non sta uccidendo persone che non ha bisogno di uccidere. Uccide solo a sostegno di quel grande obiettivo".



Cosa ne pensate?