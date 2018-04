Avengers: Infinity War, i fratelli Russo e quel rumor su... Silver Surfer

Anche se manca una settimana all'incirca all'arrivo nelle sale cinematografiche di Avengers: Infinity War, non sono ancora stati svelati tutti i segreti della pellicola dei fratelli Russo.

E secondo un rumor diffuso in rete molte settimane fa, nel film farebbe una comparsata il personaggio di Silver Surfer. Il rumor è stato prontamente smentito perché il personaggio in questione è in mano alla Twentieth Century Fox che, sebbene sia stata acquisita dalla Disney, non permetterà ai Marvel Studios di mettere mano sui "loro" personaggi fino all'estate del 2019. Insomma, sembrerebbe una possibilità remota e improbabile, al momento (colpo di scena, escluso, naturalmente).

Parlando di questo rumor in un'intervista, i fratelli Russo hanno spiegato: "Non credo abbiamo i diritti di Silver Surfer. Ma è il desiderio di tanti fan e, se l'accordo tra la Disney e la Fox verrà finalizzato, ci saranno molti altri personaggi che potrebbero essere introdotti nell'Universo Marvel e molte di queste teorie folli dei fan potrebbero diventare realtà".

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.