Avengers: Infinity War, i fratelli Russo parlano di Thanos e... di Occhio di falco!

Avengers: Infinity War debutterà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile, ed i fan sono in attesa di scoprire cosa accadrà nel film più atteso dell'anno. Nel frattempo, i fratelli Russo sono tornati a parlare brevemente della pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!

Intervistati a riguardo da Games Radar, il duo di registi ha spiegato al sito che hanno deciso di tagliare il passato di Thanos (Josh Brolin) per un motivo particolare: "Abbiamo considerato l'opzione di mostrare il suo passato ma, alla fine, non sembrava necessario per la pellicola". Nonostante questo, i due rassicurano i fan sul fatto che la pellicola sarà narrata "dal punto di vista di Thanos". Ovviamente qualche squarcio nella vita passata del Titano Pazzo la vedremo comunque: nel secondo trailer abbiamo già visto Thanos insieme ad una Gamora piccolissima.

I due registi di Avengers: Infinity War sono poi tornati a parlare di un tasto dolente per i fan: perché Occhio di falco (Jeremy Renner) è assente dal marketing? "Tutto avrà una spiegazione quando il pubblico vedrà la pellicola" affermano i due a Games Radar "E' tutto collegato alla storia". Insomma, è chiaro che i due vogliano mantenere il ruolo di Clint Barton super-segreto fino alla sua release!

Avengers: Infinity War, culmine e "nuovo inizio" del Marvel Cinematic Universe, debutterà nei cinema il prossimo 25 aprile in Italia.