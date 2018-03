Avengers: Infinity War, i Fratelli Russo parlano della Titanica sfida dell'enorme Cast

ha uno dei più grandi cast mai visti nella storia del cinema, e realizzare le due pellicole sui Vendicatori è stato un compito importante, gravoso ma anche - presumibilmente - esaltante, per i due registi, Joe e Anthony Russo.

Ma come sono riusciti a gestire questa incredibile "massa" di star? Screen Rant ha parlato con i fratelli Russo durante la visita sul set di Infinity War e, per quanto riguarda le complicazioni della gestione di oltre 70 personaggi, i registi hanno ammesso che non è stato affatto facile ma, allo stesso tempo, è stata anche una responsabilità che sono stati molto felici di "accollarsi":

"Joe Russo: c'è un alto numero di personaggi in questa scena, non è una scena molto complessa a livello di azione, ma è una scena in cui si sta parlando, e diventa enormemente complessa quando hai da gestire un sacco di personaggi.

Joe Russo: Sì. Perché devi riprendere ognuno di loro, sono tutti speciali, sono tutti personaggi speciali, sono tutti importanti per la trama -

Anthony Russo: sono tutti i personaggi preferiti di qualcuno.

Joe Russo: Esattamente. Fondamentalmente, questo film è realizzabile solo con questo fantastico team con cui abbiamo lavorato a diversi film. Abbiamo avuto un tempo di preparazione incredibilmente breve l'uno con l'altro, ma ci siamo sintonizzati in modo molto specifico a livello creativo. Abbiamo una squadra molto forte, abbiamo passato molti, molti mesi a prepararci."

Poi, con l'andar avanti dell'intervista, i Russo hanno parlato dell'aggiunta di ulteriori personaggi e di come si sono comportati per far andare tutto nel migliore dei modi:

"SR: Voi ragazzi avete lottato per assicurarvi che Spider-Man sarebbe stato in Civil War, quindi, su questi nuovi film, chi volevate fortemente inserire?

Anthony Russo: Tutti. Ogni singolo personaggio Tutti gli accordi sono difficili, tutto è costoso. È molto complicato mettere insieme un film su questa scala. A volte è più facile dire .

Joe Russo: Questi film sono una meraviglia produttiva, ci sono pochissime realtà produttrici e produttori come Kevin Feige, in grado di mettere insieme qualcosa del genere."

E manca pochissimo: domani arriva (speriamo), il nuovo trailer di Avengers Infinity War, mentre, per vedere il film nella sua interezza, dovremo attendere il 27 aprile prossimo.