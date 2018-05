Avengers: Infinity War, i fratelli Russo hanno deliberatamente fuorviato i fan!

Allerta grossi spoiler di Avengers: Infinity War. Se non avete ancora visto la pellicola diretta dai fratelli Russo non proseguite con la lettura dell'articolo che segue.

Poiché, naturalmente, prima dell'uscita di Avengers: Infinity War le speculazioni su quale dei Vendicatori sarebbe morto si sprecavano, i fratelli Russo, alla regia del cinefumetto Marvel Studios, hanno pensato bene di escogitare una strategia per sviare i fan.

Hanno infatti deliberatamente fuorviato tutti sia con i trailer che con il merchandising. E, naturalmente, lo faranno, crediamo, anche con Avengers 4, il capitolo finale, quello che davvero, potrebbe lasciarci completamente devastati (oppure no?).Ovviamente i Russo non potevano rischiare che venissero divulgate informazioni di qualsiasi tipo sulla pellicola, e la segretezza riguardo il film non è solamente stata programmata per i fan, ma anche per la troupe, per gli attori, e per tutti quelli che erano coinvolti nella produzione del film.

Parlando con Variety, Joe Russo ha spiegato che lui e il fratello sono riusciti a bilanciare perfettamente la narrativa del film e, anche se si sono basati principalmente sulle run di Starlin, quelle del 1992, comunque hanno personalizzato la vicenda inserendo cambiamenti e twist inaspettati, per tenere alto l'interesse degli spettatori.

Insomma, da quel che abbiamo visto nei trailer, tanto per farla breve, era quasi certo che avremmo visto morire Iron Man e Cap... E invece no, almeno per adesso!

Di certo non è impresa facile riuscire a mantenere il segreto su un film atteso come Avengers: infinity War, che ne dite? I Marvel Studios, di certo, si sono superati!

Avengers: Infinity War è al cinema!