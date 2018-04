Avengers: Infinity War, i fratelli Russo (e Thanos) chiedono ai fan di non spoilerare

Attraverso una lettera diffusa nei vari canali social,hanno chiesto ai fan Marvel di tutto il mondo di non spoilerareuna volta usciti dalla sala.

Per mantenere intatta la sorpresa, infatta, la prima proiezione integrale del film avverrà solamente il 23 aprile 2018, ovvero all’anteprima internazionale di Los Angeles. Prima di tale data, a visionare la pellicola più attesa dell’anno per quanto riguarda l’Universo Cinematografico Marvel saranno solamente la stampa e alcuni fortunati fan negli eventi sparsi per il mondo. Di seguito potete leggere la traduzione della lettera che i registi hanno condiviso sul web, e a tenere ferma la pagina c’è proprio Thanos, il Titano Pazzo antagonista principale della pellicola.

Ai più grandi fan del mondo,

Stiamo per imbarcarci nel tour promozionale di Avengers: Infinity War. Faremo visita ai fan di tutto il mondo proiettando solo una selezione di sequenze dal film in modo da evitare di rovinare le sorprese della trama ai futuri spettatori.

Non mostreremo il film nella sua interezza fino alla premiere di Los Angeles, poco prima dell’uscita del film in tutto il mondo. Tutte le persone coinvolte nella produzione del film hanno lavorato sodo negli ultimi due anni mantenendo un livello altissimo di segretezza. Solo una manciata di persone conoscono la vera trama del film.

Quello che chiediamo quando vedrete Infinty War, nei prossimi mesi, è di mantenere lo stesso riserbo in modo da garantire a tutti i fan un’esperienza pari alla vostra quando vedranno il film per la prima volta. Non rovinate la sorpresa agli altri, così come voi non vorreste vi venga rovinata.

Buona fortuna e buona visione,

I fratelli Russo.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.