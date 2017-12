Avengers: Infinity War è il film più chiacchierato sul web grazie al trailer

Grazie alla diffusione del primo trailer ufficiale,è rapidamente diventato il film più chiacchierato sul web negli ultimi giorni.

Secondo un recente studio pubblicato su Variety, il terzo crossover dei Marvel Studios ha generato circa 500mila nuova conversazioni in merito subito dopo la diffusione del primo trailer, avvenuta lo scorso 29 novembre nel corso della trasmissione Good Morning America.

Da quando la Marvel ha condiviso le prime immagini del trailer alla D23 e al successivo Comic-Con di San Diego, Avengers: Infinity War è stato uno degli argomenti topici tra i numerosi fan sparsi per tutto il mondo. Il film dei fratelli Russo è quindi il film più chiacchierato della settimana, superando addirittura Star Wars: Gli Ultimi Jedi (che ha generato 208mila conversazioni). Al terzo posto, ma distanziato di parecchio, c’è Maze Runner – La rivelazione (fermo a 82mila nuove conversazioni), mentre The Disaster Artist, di James Franco, è sorprendentemente al quarto posto (con 76mila nuove conversazioni in merito). A chiudere la Top 5 c’è Love, Simon (59mila conversazioni), nuova commedia con protagonista Nick Robinson.

La notizia va così ad aggiungersi a quella che vede il trailer di Avengers: Infinity War come il più visto in assoluto nell’arco di 24 ore: 230 milioni di visualizzazioni che hanno polverizzato le 197 milioni totalizzate da IT.