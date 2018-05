Avengers: Infinity War, un fan ha immaginato Iron Man con indosso qualcosa di speciale...

La notizia che segue contiene spoiler di Avengers: Infinity War, il cinefumetto Marvel Studios che è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Se non avete visto il film non proseguite con la lettura.

Un fan ha immaginato Iron Man mentre indossa il Guanto dell'infinito di Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin in Avengers: Infinity War.

L'immagine è bellissima e, se facciamo riferimento ai rumor che stanno iniziando a circolare online sulla possibile trama di Avengers 4, che vedremo il prossimo anno, ha anche piuttosto senso vedere Tony Stark indossare il manufatto.

Come sapete, stanno circolando della voci che vorrebbero una storyline incentrata sul gruppo di Vendicatori rimasti (gli Avengers originali, cioè, Captain America, Black Widow, Iron Man, Hulk e Thor), alla ricerca delle Gemme dell'Infinito nel passato, così da poter creare un Guanto dell'Infinito prima di Thanos, e ribaltare gli avvenimenti catastrofici che hanno colpito l'universo dopo lo "schiocco" di dita del Titano.

Che dire? Non sappiamo assolutamente nulla della possibile trama di Avengers 4, ma per adesso possiamo goderci questa bella immagine, che ne pensate?

E, secondo voi, come proseguirà la storia dei Vendicatori? Ditecelo nei commenti!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è al cinema!