Avengers: Infinity War: un fan ha creato un Guanto dell'Infinito con una stampante 3D!

I fan Marvel continuano a dimostrarsi estremamente creativi e l'ultima "opera" di uno di loro è una riproduzione fedele in 3D del Guanto dell'Infinito del villain di Avengers: Infinity War, Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin, guardate!

In calce alla notizia potete vedere il post social di un utente Reddit che si è fatto una foto mentre indossa quello che sembra un Infinity Gauntlet a grandezza praticamente naturale!

Vi ricordiamo che Avengers: infinity War è attualmente in programmazione nei nostri cinema!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."