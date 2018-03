Avengers: Infinity War: eroi e cattivi insieme nel nuovo poster promozionale

È recentemente apparso in rete un nuovo poster promozionale di, l’attesissimo terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel in arrivo a fine aprile.

Nella locandina, possiamo ammirare tutti gli eroi della pellicola dei fratelli Anthony e Joe Russo così come i volti cerchiati dei villain, ma tutti sono sovrastati dall’imponente Thanos, il Titano Pazzo vero antagonista del film.

Sempre a proposito di Avengers: Infinity War, potete leggere il primo commento di chi già ha avuto modo di vederlo in anteprima assoluta, come James Gunn, regista dei due film dedicati ai Guardiani della Galassia, che per la prima volta si troveranno fianco a fianco con gli Avengers.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.