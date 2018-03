Avengers: Infinity War ecco a voi il "Team Wakanda" e un Video promo che mostra il passato

Ormai stiamo diventando tutti piuttosto impazienti, vogliamo vedere il trailer di, ma dobbiamo ancora stringere un po' i denti e accontentarci di qualche piccola briciola, in attesa del release del video tanto atteso. Ed ecco spuntare un nuovo poster e un video promozionale dalla Cina.

Nel poster, che non è in ottima risoluzione ed è stato messo online via Reddit, si vede il Team Wakanda: ci sono Steve Rogers, c'è la Vedova Nera, c'é White (Bucky) Wolf, Scarlet Witch, Visione e Black Panther, che ne dite? vi piace?

Invece, nel video promozionale numero due - per il mercato cinese - gli Avengers vengono, per così dire, "riportati indietro": ci sono infatti spezzoni di tutte le oro epiche gesta passate a promuovere l'uscita del nuovo film diretto dai Fratelli Russo. Guardate anche questo e diteci se secondo voi rivivere ciò che ha reso grandi i Vendicatori, potrà aiutarli a guadagnarsi ancora più seguito prima che la pellicola esca!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War esce in sala il 27 aprile 2018.