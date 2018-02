Avengers: Infinity War, ecco a voi l'esilarante Strambo-Trailer!

Il film più atteso dell'anno sta per arrivare:noi, in Italia, lo vedremo il 25 aprile, prima degli USA e adesso, tutto per voi, ecco il Weird Trailer, starring Tobey "Bullo" Maguire. E non solo!

Da quando ha debuttato, prima di natale, il trailer di presentazione di Avengers; infinity War, non solo ha battuto tutti i record di visualizzazione, ma ha anche acuito nei fan l'ansia, l'attesa, la speranza/amarezza (?), e qualsiasi tipo di emozione vi venga in mente, per quello che sarà il culmine di ben dieci anni di avventure degli Avengers e dell'universo a loro collegato, l'MCU.

Lo Youtuber Aldo Jones ha pertanto cercato di smorzare un po' l'irrequietezza di tutti, creando il suo "Weird Trailer", che potete vedere nel player Un prodotto divertente, a volte grottesco, altre volte... sia divertente che grottesco.

Epica la parte di Visione e, naturalmente, tutte le incursioni di Maguire, come pure quelle di Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), e le parti dance di Thanos (Josh Brolin) e T'Challa (Chadwick Boseman).

Date un'occhiata a questa versione molto personale del trailer di Avengers: Infinity War e diteci quale parte del video preferite. Come si suol dire, divertiamoci adesso, che possiamo...

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile.