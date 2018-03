Avengers: Infinity War: ecco a voi le anticipazioni più scioccanti sul film dei Russo!

Vi avvisiamo, ci sonomolto importanti in questa notizia! Tutti i segreti più scioccanti usciti con l'ultimo numero di Entertainment Weekly dedicato adli troverete in questa news. Vi attendono rivelazioni sul film in uscita il 27 aprile... Siete pronti? Sicuri? Ecco tutto il possibile, dopo il salto!

All'inizio di questa settimana, la speculazione più grande era quella relativa all'arrivo imminente del nuovo trailer di Avengers: Infinity War, ma poi tutto si è risolto in una bolla di sapone, con la notizia che sarebbe arrivato la settimana prossima.

Tuttavia pare che non resteremo del tutto a bocca asciutta: Entertainment Weekly ha pubblicato infatti un numero pieno di grandi rivelazioni sul film Marvel Studios.

Intanto iniziamo dalla Riunione degli Avengers:

"Sono divisi all'inizio del film", spiega Joe Russo quando gli viene chiesto dove ritroviamo gli Eroi più Forti della Terra dopo gli eventi di Captain America: Civil War. "C'è sempre stato l'intento, in un arco narrativo più ampio, di dividere i Vendicatori prima che si presentasse la più grande minaccia che abbiano mai visto: Thanos è un personaggio praticamente indistruttibile, il che lo rende estremamente difficile da combattere".

Anthony Russo aggiunge: "Di fronte a questo, è come trovarli in questa situazione: "Possono superare le divisioni che si sono sviluppate in passato, per affrontare una causa comune?" Questa è davvero la domanda."

Visione sarà un "MacGuffin vivente", nodo centrale della trama

Capitan America porta Visione a Wakanda per proteggerlo da Thanos e ciò significa che la fittizia nazione africana sta per essere invasa per la prima volta. Questo segnerà l'ultima resistenza della Terra e man mano che il Titano Pazzo si avvicina, Visione sembra in costante agonia, segno forse che la Gemma della Mente sulla sua fronte sta chiamando le altre perché vuole essere riunita a loro.

"Visione è un MacGuffin vivente", dice Anthony Russo. "Ovviamente, ciò solleva la posta in gioco perché la vita di Visione è in pericolo, e la sua vita è in conflitto con gli obiettivi di Thanos, quindi qualcosa dovrà accadere".

La nuova coppia di scienziati!

Gli "Science Bros" per eccellenza sono, ovviamente, Tony Stark e Bruce Banner, ma ci aspettiamo di vedere anche Strange e Wong nel gruppo di Avengers: Infinity War. "Adoro il modo in cui Cumberbatch entra ed è in grado di disegnare cerchi infuocati ovunque e può così, a conti fatti, entrare nel tuo film", afferma Robert Downey Jr.

"E' divertente. E volevamo mantenere viva questa cosa degli Science Bros, almeno in parte. Il viaggio di Ruffalo nei panni di Banner/Hulk è grandioso, certo, ma mi è davvero piaciuto molto anche conoscere e lavorare con Benedict nel ruolo di Strange, e con Benedict Wong, è stato fantastico ". Sarà una dinamica divertente vedere questa cosa sul grande schermo.

Bucky è diventato White Wolf

Da quando Bucky è stato definito "The White Wolf" alla fine di Black Panther, i fan hanno speculato su cosa questo potrebbe significare. E' solo un caso avergli fatto prendere questa identità (che è storia di fumetti, ma che con Barnes non ha nulla a che fare nelle pagine comics), o è la nuova identità dell'ex soldato d'inverno? Bene, sappiate che è stato confermato che il "pal" di Capitan America ha davvero un'identità diversa e, quando si allea con Rocket durante la battaglia finale del film, il Guardiano della Galassia avrà una seria ossessione relativa al mettere le mani sul nuovo braccio bionico dell'eroe!

La Caduta del Titano

Kevin Feige rivela che il pianeta natale di Thanos, Titano, è stato abbandonato dopo che gli è stato impedito di fare ciò che era necessario per salvarlo. Inoltre, in Avengers: Infinity War ci saranno dei flashback che ci riporteranno alla giovinezza del Titano Pazzo, facendo luce sul motivo per il quale ha trascorso la sua vita a scovare le Gemme dell'infinito per così diventare il più grande cattivo del Marvel Universe.

Il Grande piano di Thanos

In Avengers: Infinity War, Thanos è convinto che l'universo stia morendo e abbia bisogno del suo aiuto, quindi sente di dover fare qualcosa per salvarlo ... Usando il Guanto dell'infinito, ha in mente di spazzare via metà della vita conosciuta. Il Titano Pazzo non vuole che l'universo subisca lo stesso destino di Titano, quindi è convinto che uccidere miliardi di vite sia la cosa migliore per l'universo. L'unica cosa che si frappone tra lui e la riuscita di questo piano è la forza combinata dei Vendicatori, dei Guardiani della Galassia e dell'esercito di Wakanda.

Pepper Potts rimane una parte importante del mondo di Iron Man

Pepper Potts è stata riportata nel mondo di Tony Stark in Spider-Man: Homecoming e possiamo aspettarci che la relazione tra i due si svilupperà ulteriormente, anche in questo film. "Pepper rimane il cuore della storia di [Iron Man]", spiega Robert Downey Jr. "Penso che volevamo un po' tutti tornare a quella realtà, non solo per loro, ma anche perché vediamo davvero come questo potrà aggiungere qualcosa per cui vale la pena lottare alla storia."

Rhodey si sta ancora riprendendo dall'incidente di CA:CW

Rhodey era rimasto paralizzato in Capitan America: Civil War e ha iniziato quella che sembrava una strada lenta per il recupero, alla fine di quel film. Qui, vediamo che indossa ancora le "bretelle per le gambe" create per lui da Iron Man, segno che non è completamente guarito. Tuttavia, sappiamo che tornerà ad indossare la tuta di War Machine per unirsi alla battaglia contro Thanos; ma avrà messo da parte le sue divergenze con Cap?

Il terzo atto si svolge interamente in Wakanda

Wakanda si è vista molto nel primo trailer di Avengers: Infinity War ed è stato ora rivelato che l'intero terzo atto si svolge nella fittizia nazione africana. Questo, sicuramente, infastidirà i fan che pensano che la Marvel dia sempre troppe informazioni nei trailer, ma bisogna anche ricordarsi che è stato confermato che la scena del lancio della luna di Thanos è ambientata su Titano, quindi è probabile che vedremo alcune scene che si svolgeranno anche lì.

L'arrivo di Hulk sulla Terra

Come sospettato, l'arrivo di Hulk sulla Terra avverrà quando il Gigante di Giada si schianterà contro il Sancta Sanctorum del dottor Strange. La domanda è: è una coincidenza? Dovremo aspettare, e vedere cosa succederà quando Thanos attaccherà la nave spaziale di Thor, ma il Hulk è stato probabilmente inviato lì direttamente dal Dio del Tuono, che aveva già incontrato lo Stregone Supremo in Thor: Ragnarok.

Thanos potrebbe essere l'uomo più intelligente della galassia

Thanos, secondo Josh Brolin: "Vedi questo tizio con questa testa strana e pensi che sia un idiota, questo è quel che viene da pensare appena lo si vede. Ma quello che vedo io negli occhi di questo tizio è la sua super, super, super intelligenza. C'è un contrasto incredibile tra il suo aspetto nehandertaliano e il fatto che sia il personaggio di gran lunga più intelligente di qualsiasi altro, nel film."

I Nuovi Scudi di Capitan America

Sia che Capitan America torni o meno in possesso del suo scudo originale in Avengers: Infinity War, di certo vogliamo vedere i due nuovi scudi wakandiani creati da Shuri, fatti anch'essi di Vibranio. Chadwick Boseman fa notare che il materiale raro utilizzato per creare il suo primo scudo è stato probabilmente rubato, ma consegnare a Steve queste due nuove versioni della protezione è un segno che i due eroi hanno legato. "La realtà è che darli a lui è una testimonianza della nostra reciproca amicizia e fiducia."

Tony Stark ha di nuovo il suo Reattore Arc

I fan si stanno chiedendo da un po' se Tony Stark abbia o meno - di nuovo - il suo Reattore Arc in Avengers: Infinity War, ed è stato confermato che lo avrà. Tuttavia, non è lì per salvargli la vita; invece, "il reattore è nella tuta, e gli permette di modificare il tronco e le sue membra". Quei razzi propulsori sulla sua schiena saranno inoltre, come molti fan sospettavano, usati per aiutarlo a volare nello spazio profondo.

Aspettatevi di dire addio ad alcuni dei vostri eroi preferiti

"Le persone devono stare attente a ciò che desiderano", afferma Kevin Feige sui personaggi che moriranno - e che resteranno morti in Avengers: Infinity War. Ciò significa che, probabilmente, dovremo prepararci a salutare per sempre alcuni fan-favorite, che incontreranno il Creatore per mano di Thanos e non saranno necessariamente resuscitati con l'ausilio del Guanto dell'Infinito quando Avengers 4 uscirà l'anno prossimo.

Capitan America e Thor, riuniti

Sappiamo che il Dio del Tuono trascorrerà la maggior parte del film a rintracciare la Stormbreaker insieme a Rocket e a Groot, ma la rivista EW conferma che Thor si riunirà agli eroi nelle pianure di Wakanda, per contrastare gli Outrider di Thanos, mentre tentano di proteggere Visione (La Gemma della Mente sarà, presumibilmente, l'ultima della quale ha bisogno il villain per completare il set e attuare il suo piano).

Tutto cambia dopo Avengers 4

Alla domanda su come Avengers: Infinity War ridisegnerà il tono dei film futuri, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige promette che nulla sarà più lo stesso dopo che questo film e Avengers 4 saranno stati rilasciati.

"Cominci a pensare in modo diverso a come i personaggi stanno interagendo, quali storie stanno arrivando alla fine e quali sono appena all'inizio: quelle storie continueranno", promette. "Penso che continueranno in modi sorprendentemente diversi e inaspettati dopo questi due film di Avengers."

Sfogatevi pure nei commenti, qui sotto.

Avengers: Infinity War, arriva in sala il 27 aprile 2017.