Avengers: Infinity War, ecco Tony e Peter in una meravigliosa (e spoilerosa) immagine

Avengers: Infinity War è attualmente in programmazione nei cinema italiani e adesso vi vogliamo mostrare un'immagine davvero bella, ma estremamente infarcita di spoiler! Pertanto, se non avete ancora visto il film, non andate avanti con la lettura.

Uno dei momenti più commoventi di Avengers: Infinity War, è quello in cui Peter Parker, interpretato da Tom Holland, muore tra le braccia di Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr. Sono molti i Vendicatori che, purtroppo, non sopravvivono allo schiocco di dita di Thanos (Josh Brolin), ma vedere andar via Peter in quel modo, con Tony devastato, è bruttissimo.

Sono le implicazioni, la cosa maledetta, un po' come la morte di Visione, che aveva trovato l'amore in Wanda, e la stessa Wanda, che deve perdere il suo amato per il bene dell'universo, dopo aver subito anche la scomparsa del fratello, nella battaglia di Sokovia... Sembra quasi che personaggi tanto sfortunati, non possano far altro che continuare a soffrire. E per "fortuna" anche lei se ne va alla fine.

Non altrettanto fortunato è Cap, che perde di nuovo il suo amico, Bucky, la cui ultima parola, come spesso è stato, è proprio il nome di Steve... E insomma, era appena diventato il Lupo Bianco, Bucky.

Tra perdite e dolori, veder andar via un ragazzino, così entusiasta di tutto, fa male. E sì, sarà anche un film sui supereroi, ma è commovente, quella scena. Qualcuno, un fan molto dotato, ha pensato bene di riassumere il rapporto tra Stark e Parker in una bella immagine, che, pensandoci bene... È bella e tristissima! Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."