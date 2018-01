Avengers: Infinity War, ecco Thanos in una nuova immagine che è appena uscita online!

Avengers: Infinity War è il primo dei due capitoli finali delle avventure dei Vendicatori e noi, in Italia, lo vedremo prima degli USA. In questa nuova concept art, vediamo un look differente del villain

Il terzo cinefumetto sugli eroi che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi 10 anni di Marvel Cinematic Universe, sarà la culminazione di tutto quanto abbiamo visto finora. In questa nuova art che è uscita online, possiamo vedere l'immagine di Thanos, il villain interpretato da Josh Brolin, con il Guanto dell'Infinito.

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers: Infinity War vede nel cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Danai Gurira e Josh Brolin.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War arriva al cinema in Italia il 25 aprile 2018.