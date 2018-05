Avengers: Infinity War, ecco le scene del film preferite dai Russo

Con l’uscita in sala di Avengers: Infinity War, Anthony e Joe Russo hanno continuato a rilasciare interviste fiume in cui hanno praticamente commentato di tutto riguardo al film.

Tra le tante dichiarazioni fatte dai due registi, spicca anche quella riguardante le scene del film che hanno preferito su tutte le altre. Queste scene sono già diventate tra le più identificative dell’Universo Cinematografico Marvel e tra le più amate dai fan, nonostante la pellicola sia uscita solamente il weekend scorso nelle sale di tutto il mondo: dall’apertura che mette in evidenza la spietatezza di Thanos al famoso “schiocco delle dita” finale.

Il primo a rivelare la sua scena del film preferita a Entertainment Weekly è stato Joe Russo: “Senza togliere nulla alle altre, direi che ci sono le entrate in scena di un paio di eroi tra le mie preferite. Non voglio dire esattamente di chi si tratta, ma chi ha visto il film sa bene a chi e a cosa mi sto riferendo. Sono quelle cose che il bambino che è in me, quello che passava il tempo a leggere fumetti, non può non apprezzare ed esserne estasiato”.

Tra parantesi, le entrate più applaudite dal pubblico in sala sono state quelle di Captain America in soccorso di Visione e l’arrivo di Thor nel Wakanda.

Dopo, è stata la volta di Anthony Russo: “Penso il momento che riguarda Gamora. Amo il suo personaggio in questo film. La sua relazione con Thanos è… sai, quando c’è questo tipo di relazione personale tra un eroe e un villain, le cose tendono a diventare più interessanti e di certo più complesse”.

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4 (con i due Russo sempre alla regia), su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War, uscito lo scorso 25 aprile.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.