Avengers: Infinity War: ecco le reazioni del cast al trailer! E Thanos scrive alla mamma

I membri dell cast del cinefumettodiretto dai fratelli, hanno espresso la propria opinione sulla diffusione del trailer della pellicola che vedremo in Italia ad Aprile. Ps, arrivate in fondo all'articolo e leggete la lettera di Thanos alla mamma...

Il trailer di Infinity War ha mandato tutti i fan Marvel in visibilio, adesso l'attesa per il film è diventata una vera e propria agonia: è stato epico! Il più visto della stria, come riportato dalla nostra news che potete leggere cliccando QUI.

E anche chi ha interpretato la pellicola, naturalmente, ha espresso una propria opinione sul release del fantastico promo, andato online due giorni fa frantumando ogni record.

Avengers: Infinity War è il film che riunirà tutti gli eroi Marvel nell'epica battaglia contro il malvagio Thanos. La sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Date un'occhiata ai tweet qui sotto e diteci cosa pensate nei commenti! Ps: c'è un commento postato anche da Thanos, è una letterina alla mamma... ;) Ecco cosa dice la caption:

"joshbrolin Cara Mamma. Sono io, Than. Dunque, volevo dirti che penso di tornare a casa per Natale ma devo finire un attimo questa cosa prima. Penso che sarai orgogliosa di me. Comunque volevo giusto mandarti questa foto di me per farti sapere che sto bene. Ti voglio bene, ci vediamo non appena finisco di distruggere... scusa, volevo dire... Ci vediamo quando ho finito. Ti voglio bene! Thanos. #alwayslookingout #familyiseverything #imaybeuglybutimloved #infinitywar #whoops #mom?"