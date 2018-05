Avengers: Infinity War, ecco quando il cinecomic approderà in home video

Da oltreoceano arrivano le prime indiscrezioni sulla data in cui sarà possibile acquistare l’edizione in home video di Avengers: Infinity War, almeno negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Target e da Best Buy, infatti, conferma che l’uscita in formato fisico, ovvero in DVD e Blu-Ray (nonché in Blu-Ray 4K), del film di Anthony e Joe Russo sia stata programmata per il 14 agosto 2018, esattamente due settimane dopo l’uscita in formato digitale prevista per il 31 luglio precedente. Tra le varie edizioni disponibile in commercio ce ne sarà una con allegato un libro esclusivo di 40 pagine che esplorerà il dietro le quinte del film, mentre un’altra conterrà l’esclusivo “Marvel Studios: The First Ten Years”, un disco contenente materiale inedito con immagini dal dietro le quinte.

Che dite, conterrà alcune anticipazioni sull’attesissimo Captain Marvel? Lo scopriremo tra qualche mese…

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4 (con i due Russo sempre alla regia), su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War, uscito in Italia lo scorso 25 aprile.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.