Avengers: Infinity War, ecco le prime reazioni dei media: e non sono tutte positive!

Ma quasi...! Oggi al cinema esce Avengers: Infinity War . L'anteprima, a Los Angeles, c'è stata ieri. Molti giornali hanno scritto le loro review e ve le riportiamo, direttamente, dalle fonti USA.

Slash Film

È abbastanza difficile parlare di Avengers: Infinity War nel suo complesso, perché abbiamo visto solo metà della storia. Il Marvel Cinematic Universe ha avuto inizio 10 anni fa - e il logo dello studio lo chiarisce nel film, puntando al fatto che siamo nell'anno dell'anniversario - ed è stato costruito su tantissimi eroi interconnessi tra loro, che hanno diversi e scioccanti nuovi poteri. Ma alcuni di questi film sono sembrati più standalone, specialmente l'ultimo Black Panther di Ryan Coogler. Infinity War, per come è stato costruito, sembra la metà di un puzzle, con i pezzi mancanti che attendono solo di essere messi a posto. Forse, quando sarà completo, il puzzle sarà soddisfacente, completamente soddisfacente. Per adesso, tuttavia, sappiamo per certo che la Marvel è assolutamente in grado di riunire un organico di accattivanti supereroi ma non di creare una storia che meriti la loro presenza congiunta. Punteggio [6/10]

io9

Alla fine della visione di Avengers: Infinity War, è piuttosto difficile mettere insieme la tantissima roba che si è appena vista, al punto che inizi subito a pensare a quando tornerai a rivedere il film, appena uscito dal cinema. La Fase 3 dei Marvel Studios non è ancora finita e non lo sarà fin quando non arriverà in sala Avengers 4 il prossimo anno, ma dire che ogni film che abbiamo visto finora abbia portato ad Avengers: Infinity War, è assolutamente vero. E questo è un capitolo che i fan non dimenticheranno mai.



The Playlist

In definitiva, l'ultimo film Marvel è un Civil War pieno di steroidi e di spettacolo, enorme come ve lo potreste aspettare. Vi lascerà storditi. Per avere una trama sottile e basilare, "Infinity War" è un pezzo di intrattenimento straordinariamente avvincente che è creato per esaltare il pubblico, spaccare il botteghino, e continuare l'egemonia della Marvel per gli anni a venire. Punteggio [B +]

Variety

Avengers: Infinity War può, a volte, farti sentire come se ti trovassi ad una festa di compleanno durante la quale hai ricevuto così tanti regali che inizi a stancarti di aprirli. Ma, preso in termini di "pignatta del divertimento", il film è acuto, veloce e elegantemente messo in scena. Ha tutto quello che si richiede a un qualsiasi film di supereroi degno di nota: la sensazione che ci sia qualcosa in gioco.

The Hollywood Reporter

Niente da dire, appena due mesi dopo l'uscita di Black Panther, la Marvel (e la Disney, ovviamente) è tornata con un altro dei film più costosi mai realizzati che porteranno ad un altro dei più grandi successi commerciali di tutti i tempi. Questo franchise non se ne andrà via presto, poco ma sicuro.

ComicBook.com

Avengers: Infinity War "riunisce" l'universo cinematografico Marvel, come promesso. È uno spettacolo diverso da qualsiasi altro film, che offre una narrativa feroce, che i fan dell'Universo Cinematografico Marvel ameranno, ma che lo spettatore medio, o giovane, potrebbe avere un po' di problemi a digerire. È oscuro, è divertente, ed è più grande di quanto chiunque possa immaginare. Sostituisce parte del focus visto nei precedenti film Marvel con una narrativa più ampia, per creare un'epica storia tentacolare, sbalorditiva e assolutamente implacabile.

The Wrap

Se sei uno spettatore impaziente, di quelli che non riescono ad aspettare prima di scoprire cosa succede, il "continua" alla fine di "Infinity War" potrebbe farti impazzire. Ma se sei stato solidamente ancorato a bordo della Marvel fino a questo punto, ti godrai questa parte del viaggio, anche se non ha ancora raggiunto il termine.

Vanity Fair

(A:IW) ha sia fermato che sviluppato trama, in modo efficiente; come tanti film nella serie di Avengers, Infinity War è davvero un'impresa enorme, ben gestita. Anche se la Marvel si avvicina alla fine di questa particolare saga - o, perlomeno, di questa particolare fila di attori - è un brivido leggero, misto a dispiacere il fatto di vederli uscire fuori. E poi abbiamo altri due film secondari da seguire, l'Ant-Man and The Wasp di luglio, e Captain Marvel del prossimo marzo, prima dell'ultima esibizione di Thanos. (Presumibilmente, "prenderà" alcuni grandi eroi con lui.) Ma Infinity War è un promemoria che ci arriveremo, alla fine. Cosa c'è dietro, sono sicuro che lo sapremo presto. Per ora, mi sto godendo la parte della deduzione della Marvel, eccessiva e inevitabile.

Forbes

Avengers: Infinity War potrà anche essere il film più grande dell'Universo Cinematografico Marvel fino ad ora, ma non è neanche lontanamente il migliore. È essenzialmente impostato per tutto ciò che vedremo il prossimo anno. Ma funziona come intrattenimento su larga scala. E sono portato a presumere che sia solo un punto di partenza che porterà ad un finale che durerà ne tempo.



Spoiler TV

Prima di questo fine settimana, Captain America: Civil War è stato il culmine dell'ambizione per l'MCU, se non per i film di fumetti in generale. Ma quando si parla di dimensioni e portata, Civil War è impallidito rispetto a ciò che i fratelli Russo hanno realizzato con Avengers: Infinity War. Questo è il tipo di film che i fan dei fumetti hanno trascorso la loro intera vita a sognare:hanno regalato il soffio della la vita ad eventi che, fino a pochi anni fa, potevano esistere solo sulle pagine di un fumetto o nella mera immaginazione. È un'epica avventura, esilarante, che trabocca di azione, umorismo, dramma ed emozione, un film che premia i fan per la loro dedizione nell'ultimo decennio e apre la strada a un futuro molto, molto diverso, nell'MCU.

Screen Rant

Tornando alla domanda se Avengers: Infinity War è all'altezza dell'hype e dell'anticipazione, il film non supera le aspettative anche se soddisfa quelle stesse aspettative. Cosa succede quando un film che molti sperano che superi le aspettative, riesce invece solo a soddisfare quelle stesse aspettative, anche se quelle aspettative segnano un risultato enorme per un franchise di Hollywood? Bene, nel caso di Avengers: Infinity War, abbiamo un film che tratta eventi di grande impatto, che lascia gli spettatori con la sensazione di volerne di più, anche se non si è sicuri di cosa avrebbero potuto fare di più gli sceneggiatori e i registi. Per fortuna i Marvel Studios, i Russo e Markus e McFeely torneranno l'anno prossimo con Avengers 4, per portare a termine le prime tre fasi dell'MCU. Punteggio [3/5]

IGN

Usando la forza del suo potente e interessante cattivo, per impostare il livello della posta in gioco, la più alta che mai, Avengers: Infinity War riunisce con successo gli ultimi 10 anni dei film Marvel in un cocktail ampiamente efficace di drammaticità super-eroica. Il fatto che riesca a dare a quasi tutti i membri del cast, strapieno, almeno un momento per risplendere, è la sua più grande impresa. Certo, finisce con un cliffhanger, ma quei momenti finali elevano l'intera serie verso quello che sembra un orribile, seppur poetico, colpo di grazia.

HeyUGuys

Questo è un evento cinematografico grandioso e ambizioso. Avengers: Infinity War è esilarante e struggente, vi lascerà senza fiato - e con il disperato desiderio di vedere la prossima puntata.

CBR

Il destino sta arrivando. Siamo arrivati a 10 anni di film. Viviamo in un mondo in cui queste storie possono essere raccontate nel modo e nella scala in cui le vediamo. Infinity War potrebbe non essere il vostro film preferito dell'MCU, ma è un pezzo di storia piuttosto interessante.



Uproxx

Ma questo film è anche un piccolo miracolo. Eccoci qui, alla fine di questa recensione e non ho menzionato Captain America o Black Widow o Scarlet Witch o Hulk o Black Panther o Visione, e tutti hanno ruoli importanti da interpretare in questo film. E in qualche modo Joe e Anthony Russo se la cavano, dando a ciascun personaggio il suo valore, senza che sembri sentirsi forzato. (Ok, c'è una piccola parte che sembra un po' forzata, ma è troppo spoilerosa per poterne parlare).



USA Today

Anche se è difficile battere la meraviglia di quel film originale degli Avengers - ricordate quando il team di supereroi era ancora una novità? - Infinity War fa del suo meglio per cambiare di nuovo il gioco. Ci sono ritorni inaspettati, sorprese vere, veri sacrifici e un finale imprevedibile che farà impazzire i fan del nucleo originale di supereroi. Semplicemente, meraviglioso.



Empire Online

Questa volta i Russo hanno realizzato l'impossibile. Non solo hanno messo insieme tutti questi personaggi e le storie più disparate, ma l'hanno fatto sembrare semplice. E il finale ci avvia a ciò che verrà dopo, aumentando ulteriormente la posta in gioco.

