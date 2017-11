Avengers: Infinity War, ecco le prime immagini leaked del trailer ufficiale!

Il trailer ufficiale di Avengers: Infinity War dovrebbe approdare al cinema e online insieme alle copie di, ma è grazie all'utenteche possiamo mostravi adesso le prime immagini leaked proprio dell'atteso filmato.

Niente Thanos né incredibili unioni di supereroi, al momento, ma frame di esplosioni, di Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), Visione (Paul Bettany) e Drax (Dave Bautista) sì, insieme a una prima occhiata al look Nomad di Captain America (Chris Evans) al fianco di una platinatissima Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Falcon (Anthony Mackie), quest'ultimo impegnato anche in un combattimento con Proxima Media Nox, esponente di spicco dell'Ordine Nero di Thanos.



In attesa di gustarci il trailer ufficiale, vi ricordiamo per il momento che Avengers: Infinity War diretto dai fratelli Russo vedrà nel cast anche Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Tom Holland, Benedict Cumberbatch e Chris Pratt, per un'uscita prevista nelle sale il 25 aprile 2018.