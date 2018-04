Avengers: Infinity War, ecco il modello della Hot Toys di Thanos alto 40cm!

Il nuovo modello da collezione della Hot Toys è dedicato a Thanos, il temutissimo villain principale diche avrà le fattezze e le movenze di. Potete ammirarlo in calce alla news.

Nello specifico, si tratta di un modellino scala 1:6 (altezza di circa 41.5cm) del Titano Pazzo basato ovviamente sul personaggio che apparirà in tutta la sua demoniaca minacciosità in Avengers: Infinity War ed è anche dotato del Guanto dell’Infinito con tutte le gemme al loro posto, segno che il villain riuscirà nel suo diabolico piano di riunirle tutte sotto il suo controllo? Non ci resta che attendere l’uscita della pellicola diretta da Anthony e Joe Russo nelle sale di tutto il mondo.

Sempre su queste pagine potete leggere la lettera aperta dei fratelli Russo indirizzata ai fan della Marvel, le considerazioni di Alan Silvestri sulla nuova colonna sonora del film e le nuove immagini ufficiali della pellicola diffuse da Total Film.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.