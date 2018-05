Avengers: Infinity War, ecco il minutaggio di ciascun Avenger nel film

Mentre continua senza sosta la sua frenetica corsa al botteghino, giungono sempre più curiosità riguardanti Avengers: Infinity War, come ad esempio il minutaggio di ogni eroe.

Un fan della pellicola di Anthony e Joe Russo, ha postato infatti su IMDb il minutaggio esatto che ogni eroe o personaggio ha all’interno del film, rendendo così possibile fare anche un paragone tra l’importanza dei diversi Avenger nell’economia della storia.

Ovviamente, non è una sorpresa se il personaggio con il maggior minutaggio nella pellicola è Thanos, vero motore della trama e capace di elevare ancora di più le vette drammatiche di tutta l’operazione Avengers: Infinity War, rimandando al prossimo crossover la risoluzione dell’intreccio narrativo. Il Titano pazzo impersonato da Josh Brolin appare per 29 minuti complessivi di film. Dietro di lui, con 19,30 minuti c’è proprio la figlia, Gamora – che ha un ruolo centrale per la trama – seguita da Tony Stark/Iron Man che appare per 18 minuti abbondanti. Al quarto posto c’è Thor con 14 minuti di pellicola, mentre subito dopo ci sono quasi con lo stesso minutaggio Doctor Strange (11,30 minuti) e Peter Quill/Star-Lord (10,15 minuti).

Meno di 10 minuti sia per Captain America (6,45 minuti) che Vedova Nera (la vediamo per soli 5 minuti). A seguire tutti gli altri, il cui minutaggio è consultabile direttamente sul sito ufficiale di IMDb.

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4 (con i due Russo sempre alla regia), su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War, uscito lo scorso 25 aprile.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.