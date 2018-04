Avengers: Infinity War, ecco due fantastici video estesi del film dei Russo!

Oggi è il giorno in cui Avengers: Infinity War esce negli Stati Uniti e in diverse altre parti del mondo. Non potremmo essere più curiosi di sapere come andranno le cose in questo week end di apertura, dopo lo straordinario risultato ottenuto dalla pellicola in Italia, il 25 aprile.

Ciò detto, mentre aspettiamo di vedere i numeri, ecco per voi un paio di clip estese della pellicola diretta dai fratelli registi Anthony e Joe Russo che, al momento, sono al comando della loro terza pellicola a marchio MCU. I primi due film che hanno portato a termine sono stati Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. La visione del duo direttivo è stata talmente apprezzata, che i Marvel Studios sono andati a colpo sicuro, scegliendoli per i due capitoli finali sugli Avengers.

E, almeno apparentemente, considerando la risposta del pubblico qui in Italia, e le recensioni ( in generale), tutto sta andando secondo i piani.

Queste due clip che vi mostriamo, sono davvero divertenti. Una mostra il momento in cui Thor incontra i Guardiani della Galassia e, mentre il Dio del Tuono è disteso, svenuto, sulla nave di Quill, Drax dice: "È come se un pirata avesse avuto un figlio con un angelo." Nella seconda clip, un imbarazzato Banner incontra T'Challa, invece.

Date un'occhiata ai video e diteci cosa ne pensate nei commenti.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Siete già andati a vedere Avengers: Infinity War? Se sì, cosa ne pensate?