Avengers: Infinity War, ecco le bellissime foto dal Red Carpet del Fan Event di Londra!

Ieri sera si è tenuto, a Londra, uno speciale fan event durante il quale sono stati proiettati 30 minuti di Avengers: Infinity War e alcune delle star del film erano presenti: Bucky, Loki, Doctor Strange e... Date un'occhiata!

Alcuni fortunati fan sono stati tra i primi a vedere i trenta minuti del tanto atteso film dei fratelli Russo e hanno anche potuto ammirare i membri del cast (non tutti; chiaramente), che hanno anche partecipato ad una sessione di Domande e Risposte sui loro personaggi. C'erano i registi Joe e Anthony Russo, c'era Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Tom Holland e Letitia Wright (Shuri).



Sebastian Stan



La domanda su quale dei Vendicatori perirà è quella che sta facendo arrovellare ormai le menti dei fan da un bel po', e con Chris Evans che ha di recente confermato che uscirà dall'MCU dopo il quarto film di Avengers, il suo destino sembra quasi certo per molti. Tuttavia, secondo Sebastian Stan (che interpreta Bucky Barnes/The Winter Soldier, ora White Wolf), i fan non dovrebbero essere così pronti a fare congetture mirate.



"[Capitan America] certamente non è morto quando ero lì e, se fosse successo, io non l'ho visto", ha detto Stan in modo criptico durante l'evento. Steve Rogers potrebbe sopravvivere al suo incontro con Thanos? Dovremo aspettare e vedere.



Tom Hiddleston



Il grande momento di Loki, nel trailer del film, mostra che il villain/non villain ha consegnato il Tesseract a Thanos (lo si era visto rubarlo alla conclusione di Thor: Ragnarok). Il Dio dell'Inganno aveva un debito con Thanos, dal momento che non è riuscito a rivendicare il Tesseract e ha perso la Pietra della Mente nel frattempo; questo ha portato molti a credere che il personaggio verrà giustiziato al momento della consegna.



Tom Hiddleston ha scherzato sulla situazione di Loki durante la sessione di domande e risposte della scorsa notte. "E penso che Loki, nella mia testa almeno, abbia dimenticato le carte a casa e non ha soldi e, come dire, ha "comprato agli Avengers questa pizza e ora gli fanno tipo: Beh, che hai li dietro? E lui fa tipo," Ecco, è il Tesseract. "Questo è quello che penso." Sembra che il personaggio sia confermato in Avengers 4, tramite una specie di flashback o un viaggio nel tempo, ma Infinity War potrebbe essere davvero la fine della sua avventura!



Elizabeth Olsen



Elizabeth Olsen era splendida sul tappeto rosso, inguainata in un bellissimo vestito verde scuro. L'attrice ha recentemente espresso interesse per un film incentrato sul suo personaggio, Scarlet Witch, notizia che abbiamo riportato di recente.



Paul Bettany



Le cose non sembrerebbero andare particolarmente bene per Visione, considerando che Thanos ha bisogno della sua Infinity Stone, quella incastonata nella sua testa, cioè. Tuttavia, ciò non ha impedito a Paul Bettany di starsene bello allegro sul tappeto rosso.



Tom Holland



Oltre a sfoggiare un nuovissimo costume in Infinity War, Peter Parker (Tom Holland) continuerà a sviluppare la sua relazione mentore / studente con Tony Stark (Robert Downey Jr.).



"Ovviamente si evolverà", ha detto Holland, "il legame che hanno formato è piuttosto forte e Tony sente di avere una grande responsabilità verso Peter e le sue azioni. Penso che Peter possa gratificare Tony un po' di più in questo film, il che è divertente; comunque la nostra relazione si evolve; si. "



Geni a confronto



Fin dall'uscita di Black Panther, molti fan hanno desiderato ardentemente che i due giovani geni dell'MCU si incontrassero e, anche se Peter Parker e Shuri probabilmente non si incroceranno in Infinity War, Tom Holland e Letitia Wright hanno avuto la possibilità di conoscersi durante la sessione di domande e risposte di ieri.



L'Evoluzione di Strange



Un sequel per il Dottor Strange uscito nel 2016 è ancora nell'aria, e non ha impedito allo stregone di dare già una mano, quando necessario. Il bravo dottore ha assistito Thor durante gli eventi di Thor: Ragnarok, e sarà visto collaborare con Tony Stark e Bruce Banner - insieme a Wong, naturalmente - quando l'"Ebony Maw" verrà a prendersi la Pietra del Tempo.



Parlando alla sessione domande e risposte dell'evento londinese, Benedict Cumberbatch ha descritto come il suo personaggio abbia abbandonato le sue tendenze egoistiche, preponderanti nel suo film d'esordio. "L'evoluzione di Strange in questo film è interessante. Abbiamo incontrato una persona molto meno oscura, alla fine del film", ha detto Cumberbatch." Ora è un uomo convinto che; per essere davvero un eroe debba sacrificare i propri bisogni e l'egoismo, per fare del bene agli altri. E questa è una strada da prendere in solitaria. Alla fine, se ricordate, guarda prima l'orologio, e poi fuori dalla finestra, mostrando al mondo il profilo dell'eroe che diventerà; ed è questa la persona che incontriamo - almeno un po' - in Thor: Ragnarok e che vedremo ulteriormente maturata, in [Infinity War]. Non è certamente egocentrico e narcisista come in [Doctor Strange], ecco."



Beato chi era a Londra!



Date un'occhiata alle foto e diteci cosa pensate di auest sessione di domande e risposte nei commenti.



Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile.