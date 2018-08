Avengers: Infinity War, ecco la battaglia con Thanos in versione 16 bit

Il canale Youtube Mr. Sunday Movies ha postato la versione 16 bit della grande battaglia contro Thanos avvenuta in Avengers: Infinity War, uno dei momenti più importanti della pellicola targata Marvel Studios.

Il grande successo del 19° film della saga si è fatto sentire in tutto il panorama cinematografico, e i fan ovviamente si sono lanciati in numerose parodie e rivisitazioni. Recentemente Infinity War è stato il protagonista del nuovo Honest Trailer di Screen Junkies, mentre ora gli appassionati di videogiochi possono gustarsi una fantastica versione 16 bit dell' iconica battaglia. Potete trovare il video nel player in alto.

Avengers: Infinity War, diretto dai Fratelli Russo, sarà disponibile in edizione Home Video a partire dal 29 agosto. La pellicola dei Marvel Studios ha raggiunto Avatar, Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza nell'esclusivo club dei 2 miliardi raccolti al box office mondiale.

Nel film, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.