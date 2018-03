Avengers: Infinity War ecco le 15 strepitose copertine di EW con tutti i Vendicatori!

Ecco online le nuovissime e bellissime cover di Entertainment Weekly per, il cinefumetto Marvel che sta per arrivare al cinema, mancano solamente 50 giorni, date un'occhiata alla gallery!

Ci sono praticamente tutti i Vendicatori; Entertainment Weekly ha dedicato 15 copertine agli eroi del Marvel Cinematic Universe che vedremo nel primo capitolo di Avengers: Infinity War a partire dal prossimo 27 aprile, in tutti i cinema del mondo.

Guardate bene le cover e diteci cosa pensate delle foto, se vi piacciono o meno. Ci sono alcuni personaggi, tra quelli immortalati nelle foto, a cui sono state dedicate pagine singole, altri che le condividono con personaggi "minori", come Falcon e Bucky. Che ne dite?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.