Avengers: Infinity War, Downey Jr. sul 'non ripetersi', i Russo sulla censura in Indonesia

In una nuova intervista, l'attore Robert Downey Jr., storico interprete di Tony Stark/Iron Man, ha parlato di Avengers: Infinity War e di come siano riusciti a "non ripetersi" per fornire una nuova esperienza cinematografica agli spettatori e ai fan della Marvel.

Infatti, secondo l'attore, il concept della pellicola poteva portare il team creativo a battere strade già battute con successo in Captain America: Civil War, dove i supereroi si scontravano e davano vita ad una battaglia divertente e accattivante all'aeroporto, mentre, per Downey Jr., la sfida è stata quella di non replicarsi.

"Mi ricordo di aver letto in un magazine che il momento numero 1 più votato dai fan era il combattimento all'aeroporto in Civil War, perché c'erano tanti supereroi in quella sequenza" afferma l'attore "Ed ora che l'universo ha subito un'espansione ancora più grande, penso che una delle cose che i creativi non vogliono è ripetere qualcosa che ha già funzionato molto bene. Quindi, senza svelare troppo, la sfida stavolta è stare allo stesso livello o addirittura superare quella battaglia senza, però, ripetersi.".

In un'intervista separata, i fratelli Russo hanno commentato la notizia a sorpresa in cui la Film Censorship Institute dell'Indonesia ha annunciato di tagliare alcuni minuti di Avengers: Infinity War dal montaggio finale. "Non riesco nemmeno a capire quali siano questi sette minuti che vogliono tagliare dalla pellicola" hanno spiegato i due "E' la prima volta che lo sentiamo, e da artisti non vorremmo mai che la nostra opera fosse tagliata o censurata. E' un film PG-13, non è una pellicola vietata ai minori quindi siamo rimasti abbastanza scioccati".