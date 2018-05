Avengers: Infinity War domina in tutto il mondo con altri 275 milioni di dollari

Prosegue il successo al botteghino, e non solo, di Avengers: Infinity War. Nell'ultimo week-end il film ha incassato altri 275 milioni di dollari in tutto il mondo, portando il suo totale a 1.164 miliardi d'incasso. E il tutto in soli undici giorni dal primo giorno di programmazione. Un record, detenuto prima da Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Negli Stati Uniti Avengers: Infinity War ha chiuso il secondo fine settimana con 113 milioni di dollari d'incasso, il secondo miglior risultato di sempre dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il film si piazza già al quindicesimo posto nella graduatoria statunitense di tutti i tempi.

Record sono stati fatti registrare in Russia, mentre risultati straordinari la pellicola li sta ottenendo in diverse parti del mondo, tra cui l'Italia, dove ha fatto registrare 18,9 milioni di dollari. Nella classifica americana si attestano in graduatoria anche Overboard, con Eugenio Derbez, Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah e Mel Rodriguez, seguito da A Quiet Place - Un posto tranquillo, sceso al terzo posto con 159,9 milioni di dollari incassati in cinque settimane.

La top five è completata dalla commedia I Feel Pretty, con Amy Schumer, a quota 4,9 milioni e ferma al quarto posto, precedendo Rampage con Dwayne Johnson, con 4,6 milioni d'incasso.

Nel fine settimana ha debutto negli States anche il nuovo film diretto da Jason Reitman, Tully, con protagoniste Charlize Theron e Mackenzie Davis. Il film ha esordito al sesto posto, con 3,2 milioni di dollari incassati.