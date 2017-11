Avengers: Infinity War, distruzione in una nuova foto dal set

In attesa di un trailer - che tarda ad arrivare - e mentre le riprese di Avengers 4 continuano senza sosta, i fratellihanno diffuso in rete una nuova foto dietro le quinte da(o Avengers 4?).

Nella foto, che vi mostriamo qui sotto, vediamo un bel po' di distruzione, potenzialmente causata dal Titano Pazzo Thanos (Josh Brolin) o dal suo Ordine Nero, incaricato da lui di trovare le Gemme dell'Infinito sparse in giro per l'universo.

La pellicola, ricordiamo, arriverà a maggio 2018 ed è descritta come una sorta di 'heist movie' dove l'Ordine Nero finirà per collezionare le Gemme dell'Infinito per Thanos. I supereroi dell'Universo della Marvel dovranno unirsi per fronteggiarlo.