Avengers: Infinity War: Disney non ha voluto che i Russo inserissero un "Egg" bellissimo!

Attenzione! La notizia che segue contiene degli spoiler importanti sul cinefumetto Avengers: Infinity War, che è attualmente in programmazione nelle sale nostrane. Se non avete visto il prodotto firmato dai fratelli Russo, non proseguite con la lettura della news.

C'era un Easter Egg stupendo che Anthony e Joe Russo avrebbero voluto inserire in Avengers: Infinity War, ma non hanno potuto: la Disney ha detto no, anche se per un valido motivo. Non c'erano le autorizzazioni per fare una cosa tanto stupenda, pare sarebbero andati contro la legge...

Insomma, i Russo hanno voluto inserire intenzionalmente il numero di telefono di Steve Rogers nel film, quello che Tony non fa in tempo a chiamare all'inizio, quando è con Banner, Strange e Wong. Chiunque avesse chiamato il numero 678-136-7092, alla fine della proiezione, si sarebbe sentito rispondere dalla... Segreteria telefonica personale di Captain America!!!

Ma ci pensate a che cosa pazzesca sarebbe stata? Volevano infatti creare una vera e propria campagna virale per permettere agli spettatori, una volta terminata la visione, di ascoltare la voce di Cap! Ma non ci sono riusciti.

Ecco cosa hanno raccontato i registi:

"Avevamo tutta l'intenzione di creare un messaggio di segreteria falso con la voce di Steve Rogers. Così chiunque avesse lasciato il cinema e avesse poi chiamato il numero, si sarebbe sentito rispondere dalla segreteria di Steve Rogers!"

Ma i legali della Disney hanno detto che, no, non si poteva proprio fare:

"E quel numero era un numero che noi davvero avremmo usato. In pratica già lo avevamo quel numero di telefono. Era tutto pronto per realizzare l'Egg, ma poi i legali ci hanno portato via tutto."

Peccato, super peccato: voi che ne dite?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 è al cinema!