Avengers: Infinity War, la Disney annuncia un'imponente campagna di beneficenza

Laha annunciato qualche ora fa la, una campagna di beneficenza che unisce i superpoteri del cast di, per sostenere le organizzazioni benefiche che si occupano dei bambini. L'evento, della durata di una settimana, vedrà le star del film impegnarsi in una serie di atti eroici.

Attraverso i social media si raccoglieranno fondi e sensibilizzeranno gli enti di beneficenza che sostengono i bambini e le famiglie colpite da gravi malattie. L'iniziativa culminerà nel week-end del 3 marzo, quando shopDisney.com e i negozi Disney negli Stati Uniti doneranno il 10% delle vendite di tutti i prodotti Marvel effettuati fra il 3 e il 4 marzo (fino a 50.000 dollari) a Make-A-Wish, per aiutare la vita di quei bambini afflitti da malattie critiche.

"Questo film ha uno dei più grandi cast di tutti i tempi e li stiamo sfidando ad usare la loro forza collettiva a beneficio delle organizzazioni benefiche dei bambini" ha dichiarato Jimmy Pitaro, presidente di Disney Consumer Products e Interactive Media "Stiamo iniziando con l'invitare alcune delle più grandi star del mondo a diventare creativi sui social media per sostenere Starlight Children's Foundation, un'organizzazione benefica che lavora per portare gioia e conforto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie".

In quanto parte dei Marvel Studios: Hero Acts, un'iniziativa di beneficenza lanciata nel 2016, alcuni membri del cast di Avengers: Infinity War, riceveranno un pacchetto pieno di prodotti che celebrano il loro personaggio Marvel da donare agli ospedali per bambini. La loro mission sarà anche fare una foto o un video creativo per mostrare i nuovi giocattoli ai fan e pubblicarli sui loro canali Facebook, Instagram o Twitter usando #HeroActs.

Quando i loro post collettivi raggiungeranno un milone di like, sbloccheranno una donazione da 250.000 dollari per la Starlight Children's Foundation dalla Marvel.

"Essere un supereroe Marvel ci offre l'enorme possibilità di poter influenzare un cambiamento positivo. Restituire tutto questo ai bambini è il ruolo più importante che si possa interpretare" ha commentato Chadwick Boseman, interprete di Black Panther "Marvel: The Universe Unites e #HeroActs è solo un modo divertente per sostenere una causa nobile, intrattenendo i bambini e i fan di tutto il mondo".

I partner Marvel stanno sostenendo anch'essi la causa con i loro #HeroActs a sostegno delle associazioni di beneficenza infantili. Come parte degli eventi in programma in settimana, Hasbro donerà 1 milione di dollari in contanti e prodotti a Give Kids The World, un'organizzazione che soddisfa i desideri dei bambini con gravi malattie e le loro famiglie, offrendo loro un viaggio indimenticabile nella Florida centrale e l'accesso al Walt Disney World Resort.

Funko, nota per i suoi prodotti da collezione, realizzerà una donazione di giocattoli da 1 milione di dollari a Starlight, come parte della campagna Marvel: The Universe Unites.

"Dal nostro fantastico cast ai nostri partner, è bello vedere il Marvel Cinematic Universe riunirsi in questo modo per sostenere le organizzazioni benefiche dei bambini" ha commentato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios "Il lancio dei prodotti per Avengers: Infinity War è un modo divertente per i fan di celebrare il conto alla rovescia per il film, e questa iniziativa sottolinea quel momento in un modo davvero speciale".

A partire dal 3 marzo i nuovi prodotti di Avengers: Infinity War dei Marvel Studios saranno inclusi nella Marvel: The Universe Unites Amazon Wish List, che consente ai consumatori d'inviare giocattoli direttamente a Starlight.

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche internazionali dal prossimo 4 maggio.