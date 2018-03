Avengers: Infinity War: diamo un'occhiata ai fantastici poster Fandango?

Il nuovo trailer diè stato rilasciato oggi ed è pieno di momenti incredibili, ma sembra anche chi si occupa di locandine ne stia tirando fuori di eccezionali! Grazie a Fandango, chi acquisterà i biglietti della proiezione, riceverà un regalo speciale.

I biglietti per Infinity War in USA sono in vendita e Fandango, quando i fortunati acquisteranno il "magico" ticket, consegneranno all'acquirente uno dei poster che potete vedere qui sotto.

Ecco cosa c'è scritto sul sito ufficiale di Fandango, in riferimento ai poster:

"Scegli uno dei 5 esclusivi poster * gratuiti con l'acquisto del biglietto (S & H non incluso)"

Quindi sembra che si possano prendere questi poster, ma solo se disposti a pagare le spese di spedizione! Fortunatamente, non sembrano essere qualcosa di "raffazzonato" per fare soldi veloci, le immagini sono davvero bellissime, che ne dite? Quale preferite tra quelli che vi mostriamo qui sotto? Ditecelo nei commenti!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War, il 25 aprile arriva nei cinema italiani!