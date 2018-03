Avengers: Infinity War, diamo un'occhiata "diversa" ai Vendicatori, in attesa del trailer!

sta per arrivare e, ancora prima, dovrebe arrivare il trailer. nel frattempo, accontentiamoci di queste tazze, che hanno fatto capolino online, e che rappresentano gli eroi e i villain della nuova produzione Marvel Studios.

Alla fine I Vendicatori e i Guardiani della Galassia si troveranno ad affrontare insieme la spaventosa minaccia rappresentata da Thanos e noi non potremmo essere più in ansia per vedere qualcosa nel nuovo trailer, che la Marvel ha annunciato in arrivo per questa settimana.

Che ne pensate delle tazze? Vi piacciono?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infintiy War, vedrà riunita una quantità incredibile di supereroi, tutti insieme sullo schermo in un'avventura epica. La pellicola, diretta di Fratelli Russo, esce al cinema il 27 aprile 2018!