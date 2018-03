Avengers: Infinity War: diamo un'occhiata alla divisa di Bucky, vi ricorda nulla?

Recentemente un fan, su Instagram, ha postato una foto che compara i look dinel tempo. Potete dare un'occhiata se non avete paura degli spoiler, seppure non giganteschi. Avengers: Infinity War, arriva in sala il 25 aprile.

Bucky potrebbe aver davvero abbandonato lo pseudonimo di Winter Soldier, dopo Capitan America: Civil War, e sembra proprio che stia tornando alle "radici" anche per quanto riguarda il costume. Dopo aver "spulciato"bene una foto di Bucky nel suo nuovo costume per Avengers: Infinity War, un fan non ha potuto non notare le somiglianze tra questa divisa e quella che indossava il Sergente Barnes in Captain America: Il Primo Vendicatore.

Sembra proprio che, dopo essere stato "deprogrammato" dal controllo mentale dell'Hydra (grazie alla tecnologia di Wakanda), Bucky tornerà in sé, prendendo lo pseudonimo di White Wolf in Avengers: Infinity War. La camicia blu, i pantaloni marroni e gli stivali da combattimento sono tutti richiami alla prima apparizione del personaggio, cinematograficamente parlando.

Tuttavia, anche allora il costume era liberamente ispirato a quello originale di Bucky nei fumetti. E dunque, anche se Chris Evans pare abbandonerà la sua "ristrettezza", diventando Nomad, Bucky tornerà invece alle origini, prima che l'Hydra lo rovinasse.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Voi che ne dite? Anche secondo voi questi richiami si sentono?