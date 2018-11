Avengers: Infinity War, un dettaglio interessante su uno dei personaggi a sorpresa

In questi giorni, grazie all'uscita del The Art Of, abbiamo scoperto nuovi interessanti dettagli e idee scartate sull'acclamato cinefumetto dell'anno: Avengers: Infinity War. Oggi scopriamo qualche dettaglio in più su uno dei personaggi "a sorpresa" della pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!



In una delle sequenze 'a sorpresa' della pellicola scopriamo che il Teschio Rosso (qui interpretato da Ross Marquand) è 'sopravvissuto' agli eventi di Captain America - Il Primo Vendicatore e che il Tesseract lo ha 'trasportato' su Vormir, dove Teschio Rosso è stato il custode della Gemma dell'Anima per più di 70 anni.

In una nuova intervista, il concept artist di Avengers: Infinity War, Rodney Fuentebella, ha svelato come mai il Teschio Rosso sia sopravvissuto per tutti questi anni e perché del suo aspetto "spettrale": "Ero eccitato all'idea di lavorare ad un personaggio cosi importante del Marvel Cinematic Universe. Ho giocato sul fatto di quando il pubblico avrebbe scoperto che questo personaggio - che nello script era chiamato il Custode di Gemma - fosse in realtà il Teschio Rosso. Ho disegnato versioni in cui nascondevamo il suo volto e versioni in cui mostravano quanta vita o anima la Gemma gli avesse portato via. Volevo giocare con l'idea di cosa gli avesse fatto la Gemma dell'Anima e se sia diventato una figura spettrale ora oppure è un qualcosa senz'anima oramai".

Nei fumetti, la Gemma Dell'Anima ha un insaziabile appetito per le Anime. Questo confermerebbe come il Teschio Rosso sia sopravvissuto tutti questi anni: la Gemma si è semplicemente nutrita della sua Anima, rendendolo un'ombra priva di - per l'appunto - anima.