Avengers: Infinity War, descrizione dettagliata scena! I Vendicatori arrivano in Wakanda

Volete sapere cosa succede non appena gli? Ecco per voi un pezzo di scena, con il dialogo. Se non volete invece leggere nessuna delle anticipazioni, non proseguite con la lettura dell'articolo.

Una nuova descrizione di Avengers: Infinity War è emersa online e fa luce su ciò che accade quando gli eroi più potenti della Terra arrivano in Wakanda e di come T'Challa stia affrontando l'invasione di Thanos ...

I Vendicatori sono sulla strada per Wakanda, e quando questa scena ha inizio, T'Challa ha già evacuato la città e impegnato le sue difese in preparazione dell'arrivo di Thanos. Il Quinjet atterra ed escono Capitan America, Black Widow, Falcon e Scarlet Witch, ma quest'ultima è impegnata ad aiutare Visione, che tiene le mani sullo stomaco dopo un poco piacevole incontro avuto con l'Ordine Nero.

Mentre entrano, incontrano Bucky e i membri del team continuano ad uscire fuori dal veicolo - tra questi ci sono anche War Machine e Bruce Banner - ma il momento clou arriva quando Cap incontra il suo vecchio amico. Si abbracciano per la prima volta e scherzano su "piccoli omini verdi" che invadono la Terra.

Banner, nel frattempo, si inchina a T'Challa e Falcon non può fare a meno di punzecchiare Bucky dicendogli "Che succede ora? Ti alzi di scatto e ti viene voglia di ammazzare qualcuno se senti le parole sandwich e bologna?" Poi però la questione si fa subito seria:

"Quanto dovrebbe essere grande l'assalto?" chiede il re di Wakanda.



"Uno piuttosto grande, signore," risponde Cap.



"Bene, ho la mia King's Guard", dice Black Panther. "La Dora Milaje ..."



Falcon interviene di nuovo, "E un uomo di 100 anni semi-stabile e congelato."

Che ne pensate? Questa scena si svolge poco prima che gli Outriders di Thanos invadano Wakanda a caccia della Gemma della Mente, una battaglia che, come ha detto Kevin Feige, prenderà la totalità del terzo atto.

Avengers: Infinity War, dal 27 aprile al cinema!