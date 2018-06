Avengers: Infinity War, Dave Bautista parla della "durata" di una peculiarità di Drax!

Nel Marvel Cinematic Universe Dave Bautista interpreta il personaggio di Drax il Distruttore. Abbiamo una notizia "bomba" sul suo personaggio ma se non avete ancora visto Avengers: Infinity War non continuate perché parleremo di spoiler!

Nel post Twitter che vi mostriamo qui sotto vediamo una dichiarazione dell'attore che rivela quanto a lungo Drax può rimanere... INVISIBILE! E, dal momento che è così bravo a farlo - Gamora e Star-Lord lo sanno benissimo - è ovvio che vogliamo conoscere la durata di questa "straordinaria abilità"!

La domanda recitava testualmente: "Quanto tempo puoi restare invisibile?"

E Bautista: "Drax può rimanere invisibile per tutto il tempo che vuole @JamesGunn che lui resti invisibile." 😅"

Capito no? All'infinito, in caso! Il fantastico personaggio di Drax è in Avengers: infinity War, che al momento possiamo ancora gustarci al cinema!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."