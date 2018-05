Avengers: Infinity War, Dave Bautista ha improvvisato una delle battute migliori del film

Con 1 miliardo e 226 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, l'incredibile Avengers: Infinity War continua la sua inarrestabile corso al boxoffice, ma nel mentre della scalata continuano le interviste al cast, di cui oggi ne è uscita una interessante con protagonista Dave Bautista.

L'interprete di Drax, così, parlando ai microfoni di Yahoo! ha avuto modo di parlare del suo ruolo all'interno della battaglia contro Thanos, rivelando inoltre una curiosità su di una delle migliori battute del personaggio in assoluto, sicuramente tra le più divertenti e riuscite anche dello stesso Infinity War.



Nel film c'è un momento in cui si scontrano Star Lord (Chris Pratt) e Iron Man (Robert Downey Jr), con il primo che, una volta intrappolato Tony, chiede: "Dov'è Gamora?". Al che Stark risponde: "Ho una domanda migliore: chi è Gamora", lasciando spazio infine a Drax, che chiede: "Io ne ho una ancora migliore: perché è Gamora?". Ebbene, quella battuta, dice Bautista, è stata completamente improvvisata, venuta fuori dal nulla seguendo la scia del copione dei colleghi.



Addirittura i tempi comici di Bautista e il suo talento nell'improvvisare una simile battuta hanno fatto esultare Christopher Markus, uno dei co-sceneggiatori, che ha dovuto per forza di cosa congratularsi con l'attore, che nel corso dell'intervista ha detto all'amico: "Ok, sei davvero bravo nel tuo lavoro".