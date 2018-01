Avengers: Infinity War: cosa ci raccontano i dettagli del nuovo braccio di Bucky Barnes?

Il braccio bionico di, sarà completamente ricostruito in Avengers: Infinity War . Ma come sarà ora che la stella rossa dell'Hydra è stata cancellata dopo l'amputazione inflitta all'arto da

L'ultima volta che abbiamo visto Bucky Barnes (Sebastian Stan), è stata in Captain America: Civil War e, in quell'occasione, il suo braccio di metallo è stato completamente amputato da Iron Man (Robert Downey Jr.), in una lotta fratricida che ha visto il tycoon lottare contro Captain America (Chris Evans).

Dopo essere stato portato in Wakanda, Barnes si è volontariamente sottoposto al processo di criogenesi, in attesa di essere liberato dal controllo mentale dell'Hydra (ancora ben presente e impiantato nella sua mente), così da non essere più un problema per i suoi compagni.

Nel trailer di Avengers: Infinity War lo abbiamo visto Bucky, al fianco di Natasha Romanoff (Scarlet Johansson), Captain America (o Nomad?), e a T'Challa (Chadwick Boseman). Corrono tutti verso la battaglia, con tutto il popolo di Wakanda dietro di loro e... Il braccio di Barnes è completamente ristrutturato e ricostruito, ma in che modo?

I fratelli Russo, registi della pellicola, senza scendere troppo nei particolari, hanno detto questo:

"Lo ritroviamo dopo un po' di tempo che è stato lì (in Wakanda), quindi ci saranno certamente delle influenze (sul braccio bionico), che potrebbero avere a che fare con il posto in cui ha passato gli ultimi tempi."

Vedremo bene i dettagli del braccio potenziato del Soldato d'Inverno non appena avremo modo di goderci Avengers: infinity War, che uscirà in Italia a partire dal prossimo 25 aprile!

La sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."